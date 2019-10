Rdc: Gualtieri, ‘bisogna farlo funzionare meglio’

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Noi siamo i primi ad aver introdotto il Rei. L’Italia non ha una misura di sostegno alla povertà ed è giusto che ce l’abbia. Il problema è che dobbiamo farlo funzionare meglio questo Reddito di cittadinanza. Non è che lo dobbiamo smontare e poi fare un’altra cosa: dobbiamo lavorare in una logica triennale. Abbiamo questo strumento, facciamolo funzionare bene, sopratutto per quanto riguarda l’avviamento al lavoro”. Così a ‘Piazza Pulita’ su La7 il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri sottolineando che “siamo al laavoro e c’è un ministro che sta lavorando” su questo tema: “sicuramente darò la mia anche su questo”, aggiunge.