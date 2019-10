Reggio Calabria: al via la 4ª Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia

Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l’avvio della 4ª edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici.

Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Di seguito gli eventi in evidenza:

“Diversi Ma Uguali”: convegno

Giovedì 10 ottobre 2019, ore 9.00-13.00

Sala Monteleone Palazzo Del Consiglio Regionale Di Reggio Calabria, Via Cardinale Portanova Reggio Calabria

Seminario “Dsa: cosa sono e come valutarli in una didattica Inclusiva”

Venerdì 11 ottobre 2019, ore 16.30- 19.00

Aula Magna I.C. Motta San Giovanni “D. Cuzzupoli” Lazzaro (RC)