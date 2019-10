“Non discutere con me! Io sono la regina”: Elisabetta ha preso a schiaffi il nipote in pubblico, non le ubbidiva

Anche le regine, nel loro ‘piccolo’, si arrabbiano. E’ successo persino alla longeva e, apparentemente, pacata Elisabetta. A raccontarlo è stato Elton John, nel suo libro autobiografico che uscirà il prossimo 15 ottobre. Alla scena ha assistito lui stesso: la Regina ha preso a ceffoni, in pubblico, il Visconte Linley. La causa è stata il fatto che il nipote si sarebbe rifiutato di prendersi cura della sorella, Lady Sarah Armstrong-Jones, che in quei giorni aveva qualche piccolo problema di salute. Quando Linley ha detto no ad una esplicita richiesta della regina, lei gli avrebbe detto: “Non discutere con me, io sono la regina!”, schiaffeggiandolo ritmicamente allo scandire di ogni singola parola.

Nel libro di Elton John, oltre a questa particolare curiosità, ci sono tanti altri aneddoti sulla famiglia reale, e non solo, e in particolare sulla sua cara amica Diana, alla quale dedico il brano “Candle in the wind“.