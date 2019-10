Ambiente: la Regione Lazio pianterà 6 milioni di alberi?

Sei milioni di alberi, uno per ogni cittadino del Lazio, saranno piantati dalla Regione dal prossimo 21 novembre con un investimento di 12 milioni di euro da qui al 2022: è il progetto ‘Ossigeno’ presentato questa mattina dal governatore Nicola Zingaretti all’istituto agrario ‘Domizia Lucilla’ a Monte Ciocci a Roma.

I fondi serviranno a produrre e acquistare alberi e arbusti autoctoni certificati e a lanciare un?iniziativa di sensibilizzazione per spingere Comuni, grandi aziende, stakeholder, associazioni ambientaliste e onlus alla piantumazione diretta, in questo caso fornendo assistenza per la scelta delle piante e dei luoghi piu’ adatti. Sei milioni di alberi porteranno all’assimilazione e compensazione di 240 mila tonnellate annue di anidride carbonica.

“Il primo, un leccio, l’ha piantato stamattina lo stesso Zingaretti (“chiamiamolo Nicola” ha scherzato) nel parco della scuola, ma l’iniziativa prenderà ufficialmente il via dal prossimo 21 novembre con 30 mila alberi e arbusti già pronti e messi a disposizione dal Vivaio del Parco Regionale dei Monti Aurunci. La piantumazione partira’ dai parchi regionali e dai luoghi e dalle strutture di competenza dell’ente, come scuole e gli ospedali pubblici, università, i centri anziani, i luoghi della cultura, i parchi, le riserve e i monumenti naturali.ssGli alberi saranno piantumati dal personale delle Aree Naturali Protette del Lazio e dalle associazioni di protezione civile. Tecnici, agronomi e forestali della Regione Lazio coordineranno i lavori.