Reti da pesca nel Lago d’Iseo, volontari impegnati al recupero

Sequestrate nel Lago d’Iseo decine di metri di reti da pesca abusive: il sequestro è stato eseguito dai volontari della Guardia costiera ausiliaria del Sebino, coordinatori dell’operazione in stretta collaborazione con i sommozzatori della North central divers e con la polizia provinciale.

Due lunghe trappole si trovavano a circa 50 metri dalla costa: l’operazione è avvenuta in tutta sicurezza.

Due i gruppi di sommozzatori impegnati: una volta individuate, le reti sono state agganciate a un pallone per farle salire in superficie.