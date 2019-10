Ricerca e innovazione in Italia: dati di politica della scienza e della tecnologia

Martedì 15 ottobre a Roma, presso la Sala Convegni del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) (Ingresso in Via dei Marrucini), si terrà la presentazione della ‘Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia’ – Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia, curata dal Cnr. Interverranno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, e il Presidente del Cnr, Massimo Inguscio.