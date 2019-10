Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per il “Brodo vegetale in polvere – Rapunzel Klare Suppe“, marchio “Rapunzel Naturkost GmbH“. Il motivo del richiamo è indicato in rischio fisico, a causa della possibile presenza di frammenti di vetro nei vasetti. Il lotto incriminato è il n° TMC 18-09-2020, venduto in vasetti di vetro da 250 gr. Il prodotto è venduto sia in alcuni punti vendita che online.