Riciclo: il CDC RAEE e il CDCNPA insieme a Ecomondo

Il Centro di Coordinamento RAEE e il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori hanno il piacere di informare che la partecipazione alla 23a edizione di Ecomondo, manifestazione di riferimento per i settori della green&circular economy che si svolgerà a Rimini dal 5 all’8 novembre 2019, avverrà con un unico spazio espositivo situato nel padiglione B3 (stand 027).

Il nuovo stand, totalmente ripensato nella grafica e nel layout, è stato concepito per permettere ai team delle sedi di dialogare e incontrare tutti gli stakeholder, i propri consorziati e i visitatori che desiderano avere informazioni o approfondimenti sul mondo dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Alla base di questa scelta vi è la volontà di valorizzare appieno gli approcci metodologici e le peculiarità specifiche dei sistemi multiconsortili regolati.

Al tempo stesso, la decisione da parte del CdC RAEE e del CDCNPA di partecipare insieme va nella direzione di sperimentare le indicazioni di riforma imposte dalle Direttive UE 2018 sui rifiuti note come “Pacchetto Economia Circolare” entrate in vigore con la pubblicazione della legge delega n. 117 del 4 ottobre 2019.

Le Direttive, che dovranno essere recepite dal Governo entro il 5 luglio 2020, prevedono la riforma dei sistemi di gestione dei rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e di quelli di Pile ed Accumulatori (RPA) mediante la definizione di obiettivi di gestione e di modalità semplificate per la raccolta, e l’adeguamento alle nuove disposizioni dello schema di Responsabilità Estesa del Produttore.

Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE, ha dichiarato: “Alla manifestazione fieristica di Ecomondo 2019 abbiamo colto l’occasione per rappresentare, unitamente al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, la funzionalità e l’efficienza dei sistemi multiconsortili regolati. Forti delle esperienze di successo degli ultimi dieci anni, i due consorzi condividono metodologie di approccio e capacità di servizio su tutto il territorio nazionale, a dimostrazione che gli aspetti positivi della concorrenzialità convivono efficacemente con la qualità e la puntualità del servizio. L’aspettativa che vantiamo è quella di poter replicare in modo sempre più frequente in futuro azioni comuni che mostrino quanto bene funzionino i sistemi multiconsortili regolati”.

Luca Tepsich, segretario generale del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, ha commentato: “Anche quest’anno partecipiamo con entusiasmo ad Ecomondo, con uno stand realizzato congiuntamente al CdC RAEE e dedicato ai sistemi multiconsortili regolati. La partecipazione di quest’anno, che auspichiamo essere la prima di una serie di attività condivise, è l’occasione ideale per illustrare nel concreto quali siano le caratteristiche e le peculiarità di tali sistemi, che aderiscono ai medesimi principi di efficienza ed efficacia della raccolta dei rispettivi rifiuti, garantendo uniformi condizioni di servizio sull’intero territorio nazionale”.

Ulteriore novità di questa edizione condivisa a Ecomondo è costituita dalla proposizione di un programma di incontri che si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre con l’obiettivo di favorire un momento di confronto e di discussione su temi centrali nel mondo dei RAEE e delle pile e accumulatori.