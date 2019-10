Rifiuti: Costa, ‘no a nuovi termovalorizzatori in Sicilia’

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “A proposito dell’ipotesi di costruire nuovi inceneritori in Sicilia, vorrei ribadire che la strada è sbagliata. Servono impianti alla regione ma quelli che aiutano a differenziare e a riciclare”. Così in una nota il ministro dell’Ambiente Sergio Costa

Per il ministro, “servono impianti per l’organico, che costituisce la frazione più importante dei rifiuti prodotti. Servono impianti per sostenere la differenziata e avviare al riciclo. è ora che la Sicilia volti pagina e guardi al futuro colmando finalmente gli anni di ritardo”.