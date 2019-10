Rifiuti: “Roma a rischio, intervenga l’esercito per pulire le strade”

“Ormai a Roma è emergenza sanitaria e ambientale, serve l’intervento dell’esercito per liberare le strade dalla sporcizia e dalle montagne di rifiuti presenti in ogni angolo della città”. Lo afferma Luisa Regimenti, medico legale ed eurodeputata della Lega, che aggiunge: “Condivido l’allarme lanciato dall’Ordine dei Medici di Roma e provincia. Nella Capitale la situazione è in costante peggioramento, aggravata dalle dimissioni del Cda di Ama e dall’assenza di politiche risolutive da parte di un sindaco inadeguato come Virginia Raggi, che è anche responsabile sanitario. Salute a rischio nelle scuole e nei luoghi pubblici, un’offesa per tutti gli italiani e una pessima immagine per il turismo” conclude.