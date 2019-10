Rifiuti urbani riciclati, Istat: Italia all’8° posto in UE

Entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani di carta, metallo, plastica e vetro (cioè, i materiali raccolti in maniera differenziata) dovrà raggiungere almeno il 50% in termini di peso. In base ai recenti dati Eurostat sul riciclaggio dei rifiuti urbani, la quota dell’Italia è pari al 47,7% nel 2017, 1,8 punti percentuali in più rispetto al 2016. Il nostro Paese si colloca così all’ottavo posto della graduatoria decrescente di rifiuti urbani riciclati nei 28 Paesi membri. Lo rileva il rapporto Istat su “Raccolta differenziata dei rifiuti: comportamenti e soddisfazione dei cittadini e politiche nelle città” relativo agli anni 2017-2018.