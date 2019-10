Riforme: Della Vedova, ‘Zingaretti e Renzi fermino taglio parlamentari’

Roma, 6 ott. (AdnKronos) – ‘La maggioranza ripercorre il canovaccio sperimentato delle continue liti interne alla maggioranza: che se ne parli (anche) male ma che se ne parli! Da Pd e Italia Viva solo silenzio, invece, sul voto che martedì cambierà gli equilibri costituzionali mutilando la Carta fondamentale senza alcuna serietà e solo in ossequio alla ideologia antipolitica e antiparlamentare del Movimento 5 Stelle”. Lo afferma il segretario di ‘Più Europa’, Benedetto Della Vedova.

‘Zingaretti e Renzi: fermatevi! Avete sempre votato -ricorda- contro una riduzione becera e senza correttivi, che lascerà le istituzioni italiane più fragili e incoerenti. Non fatelo ora. Martedì davanti Montecitorio presidio di ‘Più Europa’ contro questa mutilazione della Costituzione. Taglio sì, ma non cos씝.