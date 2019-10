Riforme: Di Maio, ‘con taglio centralità Parlamento resta’

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Erano troppi i parlamentari e questo ci permetterà non solo di risparmiare ma anche di semplificare il modo di scrivere le leggi perchè il dibattito sarà più sereno. La centralità del Parlamento resta ma tagliare i parlamentari è logica perchè eravamo uno dei paesi in Europa con il più alto numero di parlamentari”. Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì su La7.

“Se faccio come Renzi? Oggi alla Camera hanno votato tutte le forze politiche, ci sono stati solo 14 voti contrari e questo perchè c’è stata una pressione dei cittadini che ci chiedeva di tagliare un po’ di parlamentari. Il referendum di Renzi è stato bocciato dagli italiani…”.