Riforme: Orfini, ‘Pd sciolga nodo l.elettorale prima di taglio’

Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Tra qualche giorno alla Camera si voterà il taglio dei parlamentari. Una riforma sbagliata, voluta dal M5s e alla quale il Pd ha votato contro nelle prime tre letture. Questa volta invece ci si chiede di votare sì, nel rispetto del patto politico che ha portato alla nascita del governo. Ma quel patto prevedeva che, contestualmente al taglio dei parlamentari, fossero inseriti contrappesi istituzionali e soprattutto una nuova legge elettorale utile a bilanciare l’eccessiva torsione maggioritaria prodotta dalla riduzione della rappresentanza. Ad oggi, quando mancano pochi giorni all’arrivo in aula della riforma, di legge elettorale ancora non si parla”. Lo scrive Matteo Orfini su Leftwing.

“E in questo caso la responsabilità non può essere scaricata sul nostro (numericamente) principale alleato di governo: il M5s ha infatti chiarito da subito di voler lavorare su una riforma di impianto proporzionale. Il Pd invece tace. La direzione che avrebbe potuto discutere e decidere prima dell’arrivo in aula, è stata sconvocata e non ancora riconvocata. L’argomento utilizzato per giustificare la nostra afasia è che nel Pd convivono posizioni molto diverse ed è impossibile fare una sintesi in tempi rapidi”.

“Confesso un certo sconcerto: siamo un gruppo dirigente e abbiamo il dovere di decidere. L’articolazione di posizioni è nota da anni, ne abbiamo dibattuto in mille occasioni. Ora si tratta di decidere e di mettere tutti nelle condizioni di affrontare il passaggio parlamentare nel modo migliore. Altrimenti sarebbe impossibile sostenere una riforma come quella proposta dal M5s, riforma accettabile solo se proposta con tutti gli interventi collegati peraltro previsti dall’accordo di governo”.