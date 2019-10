Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Il taglio dei parlamentari è stato appena approvato alla Camera dei Deputati, nella sua quarta e ultima lettura. Un traguardo storico per le istituzioni e per il Paese, reso possibile grazie soprattutto alla determinazione del Movimento 5 Stelle, che porta avanti questa battaglia da sempre”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.