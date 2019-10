Rimane con la testa incastrata tra i mobili, muore bimba di pochi mesi

E’ deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale una bimba di pochi mesi di origine marocchina. La piccola, che si trovava a casa della nonna, alla periferia del capoluogo piemontese, è stata trovata priva di sensi dalla donna che, secondo una prima ricostruzione, l’avrebbe lasciata sul letto per recarsi in bagno. Al suo ritorno la bimba sarebbe stata trovata prona sul materasso con la testa incastrata tra il capezzale e un mobile. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto. Sull’accaduto indagano i carabinieri.