Ritirato prodotto dal comparto surgelati: alta presenza di cadmio, pericoloso per la salute. Non consumare [INFO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un prodotto del comparto surgelati. Si tratta della seppia indopacifica surgelata, marchio SEACON (SEAFOOD CONNECTION), proveniente dall’Olanda. Il motivo della segnalazione è indicato in rischio chimico. In seguito a specifici controlli, infatti, è risultato contenere alti livelli di cadmio, metallo pericoloso per la salute.

Il lotto incriminato è il n° SC/PFPL/REAL-18001, venduto in confezioni da 800 grammi, con data di scadenza 19-03-2021. Evitare di consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita.