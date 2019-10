Ritiro farmaci con ranitidina, aggiornate le liste: vietata la vendita di tutti i lotti di Zantac [GALLERY]

Aggiornate le liste dei farmaci a base del principio attivo ranitidina ritirati dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), che ne aveva disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti prodotti presso l’officina farmaceutica SARACA LABORATORIES LTD – India.

Il motivo è stato indicato nella presenza, in alcuni di questi lotti, di un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA) appartenente alla classe delle nitrosammine, già rilevata nel 2018 in una classe di farmaci anti-ipertensivi (sartani). In questi casi le autorità sanitarie operano secondo il principio di precauzione, che prevede di ridurre al minimo i rischi per il paziente, limitando l’esposizione alla sostanza potenzialmente dannosa.

A scopo precauzionale, l’AIFA ha anche disposto il divieto di utilizzo di tutti i lotti commercializzati in Italia di medicinali contenenti ranitidina prodotta da altre officine farmaceutiche diverse da SARACA LABORATORIES LTD, in attesa che vengano analizzati.

Provvedimenti analoghi sono stati assunti o sono in corso di adozione negli altri Paesi dell’Unione Europea e in diversi paesi extraeuropei. L’AIFA sta lavorando insieme all’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e alle altre agenzie europee per valutare il grado di contaminazione nei prodotti coinvolti e adottare misure correttive.

Nelle scorse ore, dopo comunicazioni successive da parte della ditta BB FARMA S.r.l., in merito alla presenza di N-nitrosodimetilammina (NDMA), l’Aifa ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti del medicinale ZANTAC 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 038486027 (tutti i lotti presenti sul mercato, inclusi quelli sottoposti a precedente divieto di utilizzo (Prot. AlFA n. 105153 del 20.09.2019) della ditta BB FARMA S.r.l. sita in Samarate (VA), Viale Europa 160. L’Aifa ha invitato il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute AIFA a procedere con gli adempimenti necessari per la verifica del ritiro avviato dalla ditta. Le liste aggiornate sono visibili nella gallery di immagini a corredo di questo articolo.