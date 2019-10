Ritorno sulla Luna: la NASA svela le nuove tute del progetto Artemis

La NASA ha svelato le tute che saranno indossate dalla prima donna sulla Luna e dai suoi colleghi astronauti nell’ambito del programma Artemis, con il quale l’Agenzia intende riportare entro 5 anni esseri umani sul nostro satellite, e realizzare una stazione spaziale, il Gateway.

Si tratta di due modelli leggeri, comodi e colorati: uno è bianco con strisce blu e rosse, denominato Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), e servirà per le attività esterne sul suolo lunare; il secondo modello, Orion Crew Survival System (OCSS), è arancione, ed è un sistema di sopravvivenza per le capsule Orion, da usare durante i lanci e il rientro a Terra, o in casi di emergenza.

Kristine Davis, ingegnere della NASA, ha spiegato che ruotando le braccia, xEMU consente di “migliorare molto i movimenti degli astronauti, fondamentali per lavorare sulla superficie della Luna, per raccogliere ad esempio rocce“.