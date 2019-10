Ritorno dell’uomo sulla Luna: la NASA lancia la gara per il lander

In vista del ritorno degli esseri umani sulla Luna, la NASA ha indetto una gara per il progetto di un lander: le aziende potranno presentare i progetti fino al 1° novembre.

Lo Human Landing System (HLS) dovrà essere pronto in tempo per portare gli astronauti sulla superficie della Luna entro la fine del 2024: dovrà trasportare gli astronauti dalla stazione spaziale Gateway nell’orbita lunare alla superficie del nostro satellite.

La prima missione del programma Artemis prevede vari step, tra cui i lanci di almeno due componenti della stazione spaziale Gateway nel 2022 e nel 2023 per generare elettricità, fornire propulsione e un habitat agli astronauti. I componenti del lander lunare dovrebbero invece essere lanciati successivamente: la destinazione iniziale sarà il Gateway, dove sistemi robotici li assembleranno per ottenere un veicolo spaziale completo.

Il lander probabilmente sarà composto da un veicolo di trasferimento (dall’orbita del Gateway a una distanza vicina alla Luna), un modulo di discesa e un veicolo di risalita (per tornare al Gateway).