Roma, bus contro albero in via Cassia: almeno 14 feriti

Almeno 14 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 9 a Roma, in zona Cassia: coinvolto un bus della linea 301 che, per cause ancora da accertare, è andato a finire contro un albero.

Sul posto, oltre al 118, pattuglie del Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale e 8 ambulanze.

I feriti sono stati trasportati in vari ospedali: tre pazienti in codice giallo e uno in rosso al Policlinico Gemelli; uno in codice giallo e due in rosso al Villa San Pietro; uno in codice giallo ed uno in rosso al San Filippo Neri. Un ferito in codice rosso è stato trasportato al Sant’Andrea mentre uno in codice giallo al Santo Spirito. Due persone in codice giallo sono state portate al Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, un altro paziente, sempre in codice giallo, all’Umberto I.

L’azienda di trasporto pubblico della capitale ha subito attivato un’indagine interna “per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone“: lo comunica la stessa Atac in una nota. “L’azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti“.