Roma, Bus contro albero: oltre 40 i feriti, 9 casi gravi

Sono oltre 40 le persone trasportate nei vari ospedali della città dalle ambulanze del 118 dopo l’incidente che ha coinvolto un autobus di linea sulla Cassia, periferia nord della Capitale. Secondo quanto si apprende, sarebbero nove i casi più gravi, ma nessuna delle persone trasportate sarebbe in pericolo di vita.

Da quanto si apprende sono negativi i test sull’assunzione di alcol e droga effettuati sull’autista del Bus di linea. Lo si apprende da fonti investigative. La polizia locale è al lavoro per chiarire le cause dell’incidente. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: dal guasto alla distrazione legata all’uso del cellulare.