Fondazione UniVerde, Touring Club Italiano e Noto Sondaggi, con la main partnership di Cobat, promuovono a Roma il convegno “Turismo e sostenibilità: le sfide per l’Italia”, in programma giovedì 17 ottobre alle ore 9.30 presso Palazzo Naiadi (Piazza della Repubblica, 47), in occasione del quale verrà presentato il 9° Rapporto ‘Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo’, realizzato dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Noto Sondaggi e Cobat.

Insieme al Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, e alla Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, interverranno il General Manager di Palazzo Naiadi Piero Magrino, il Vicepresidente del Touring Club Italiano Giuseppe Roma, il Presidente di Cobat Giancarlo Morandi, la Soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma Daniela Porro, il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, la Presidente del Corso di Laurea Magistrale ‘Turismo, territorio, sviluppo locale’ dell’Università di Milano-Bicocca Elena dell’Agnese e Alessandra Priante, Docente in Relazioni Internazionali e Turismo della Luiss Business School.

I dati del 9° Rapporto ‘Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo’ saranno resi noti da Antonio Noto, Direttore di Noto Sondaggi.

In occasione del convegno, saranno inoltre illustrate le best practice di turismo sostenibile presentate da Stefania Proietti, Sindaco di Assisi, e da Danilo Selvaggi, Direttore Generale Lipu-BirdLife Italia.

Le conclusioni sono affidate a Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo.

Modera il convegno Loredana Errico, Giornalista di Adnkronos Prometeo.

L’evento si svolge in collaborazione con la piattaforma di attivismo Opera2030 e SOS Terra Onlus ed è anche occasione per stimolare la partecipazione al concorso fotografico Obiettivo Terra. Visitando in modo responsabile un parco, una riserva o un’area marina protetta d’Italia e scattando una foto a colori si potrà partecipare al concorso che da oltre 10 anni promuove il turismo sostenibile e l’ecoturismo nelle aree protette italiane.