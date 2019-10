Roma, 23 ott. (Adnkronos) – Gli incontri tra l’intelligence italiana e William Barr “anzi ci hanno consentito di chiarire con un alleato storico, a dispetto delle ricostruzioni giornalistiche, che non siamo alcun modo coinvolti in questa vicenda e quindi tutte le speculazioni non hanno colto nel segno”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi.