Salerno, neonato trovato morto in una valigia

Il suo corpicino esanime era nascosto vicino a un armadio: il cadavere di un neonato è stato ritrovato, all’alba di oggi, all’interno di un’abitazione di Vallo della Lucania (Salerno). Durante il sopralluogo dei carabinieri il neonato è stato rinvenuto in una valigia. Il piccolo era stato partorito da una donna moldava, che lo avrebbe partorito in casa: dopo aver tagliato il cordone ombelicale, avrebbe abbandonato il bambino in casa. La donna, che lavora come badante, ha poi chiamato i soccorsi: è stata trasportata e ricoverata presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania mentre la salma del neonato si trova nella sala mortuaria dello stesso nosocomio. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della locale Compagnia, che stanno effettuando tutti gli accertamenti. La procura di Vallo della Lucania, probabilmente, disporrà, nelle prossime ore, l’autopsia sul corpo del piccolo. Si cerca di capire se il bimbo è nato già morto o se è deceduto successivamente al parto.