Salmonella nelle mandorle, scatta il ritiro: “Rischi per la salute, non consumare” [INFO e DETTAGLI]

Allerta salmonella nelle mandorle: nel prodotto “Mandorle macinate Happy Harvest“, venduto da Aldi Suisse SA è stata riscontrata la presenza di salmonelle, pertanto è necessario non consumare in quanto si può andare incontro a seri rischi per la salute.

Il richiamo è a opera dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria svizzero (USAV). In conseguenza a ciò la casa produttrice ha immediatamente avviato il ritiro.

E’ bene ricordare che i batteri del genere salmonella possono provocare salmonellosi, che si presenta con sintomi come diarrea improvvisa, mal di pancia, vomito, nausea, febbre che va da alcune ore a qualche giorno.