Dalla salute all’ambiente alla cucina, tante curiosità che forse non sai sugli avocado

Gli avocado sono sempre più di moda in tavola. Con la loro diffusione, cresce anche la curiosità in questo frutto particolare. Dall’impatto ambientale a quello umano, agli effetti sulla salute e molto altro, ecco molte curiosità che potreste non sapere sull’avocado.

È un frutto, non una verdura

Potrebbe sembrare strano, ma tecnicamente gli avocado sono grandi bacche con un singolo seme, quindi sono frutti e non verdure. Inoltre, sono uno dei frutti che contengono un’alta quantità di proteine che, insieme a tutti gli altri grassi sani, possono aiutare a sentirsi sazi e soddisfatti più a lungo.

Aiuta contro il colesterolo

Consumare più avocado potrebbe aiutare contro gli alti livelli di colesterolo. Secondo uno studio pubblicato su Journal of the American Heart Association, le persone che consumavano un avocado al giorno, riuscivano a ridurre il loro colesterolo cattivo (colesterolo LDL) di circa 13,5mg/dL. Non male per un semplice cambiamento alla dieta come questo.

Ogni parte del frutto è commestibile

Nonostante ci siano opinioni differenti sulla possibilità di mangiare il nocciolo e altre parti dell’avocado, secondo Men’s Fitness, la ricerca ha svelato che tutte le parti del frutto offrono benefici per la salute: la polpa, il nocciolo e la buccia. Si può consumare l’avocado anche sotto forma di olio. L’olio di avocado ha un punto di fumo più alto rispetto ad altri oli da cucina, il che significa che può essere una scelta più salutare a seconda di quello che si cucina e come lo si cucina.

È facile stabilire se è maturo o no

Si potrebbe pensare che stabilire se un avocado è maturo o meno sia un’operazione difficile, ma è in realtà è più facile di quanto si pensi. Un indicatore abbastanza affidabile arriva dalla rimozione del piccolo residuo dello stelo. Se è marrone sotto, è troppo maturo. Se è cremoso e verde, dovrebbe essere perfetto. Se è di un verde troppo chiaro, probabilmente non è ancora maturo.

Esistono moltissime varietà

Esistono molte diverse varietà di avocado. Ognuno ha diverse stagioni di punta e usi ideali, quindi è meglio essere informati sull’utilizzo adatto ad ogni singola varietà.

La “mano da avocado”

Sembra che con la diffusione dell’avocado, stiano aumentando anche i casi della cosiddetta “mano da avocado”. La definizione si riferisce alle ferite da taglio alla mano riportate dalle persone nel tentativo di tagliare il frutto. Secondo The Times of London, molte di queste ferite sono abbastanza serie e includono danni a molti nervi e tendini della mano. Le ferite da taglio in questo caso sono facili da evitare, con alcuni accorgimenti. Tagliate in tondo l’avocado con un coltello, tenendo il frutto su un tagliere e non in mano!) e poi utilizzate un cucchiaio per rimuovere il nocciolo. L’alternativa è quella di tagliare l’avocado ad anelli e poi rimuovere la buccia.

Può aiutare come prodotto di bellezza

Gli avocado non sono solo buoni da mangiare, ma possono anche entrare a far parte dei prodotti di bellezza. Secondo HuffPost, possono essere utilizzati per idratare la pelle o i capelli, per una maschera per il viso che allieverà l’irritazione, come un antidoto naturale per le scottature solari e forse anche come trattamento anti-età per il viso contro rughe e piccoli segni.

Negli USA, non possono toccare a terra

Sapevate che gli avocado devono essere raccolti a mano? Scott McIntyre, proprietario e CEO di Sierra Pacific Farms, spiega che la raccolta degli avocado non può essere realizzata tramite l’impiego di macchine perché, secondo le normative governative, non possono toccare a terra se sono destinati alla vendita. Di conseguenza, le aziende devono pagare per la loro raccolta, uno alla volta, da parte di una persona. Ci sono molte cose che possono far aumentare il prezzo degli avocado e il fatto che debbano essere raccolti a mano probabilmente indica che non saranno mai economici al pari di altri prodotti.

Deforestazione illegale

La domanda di avocado è così alta che gli agricoltori stanno facendo tutto il possibile per coltivarne sempre di più. Di conseguenza, alcune pinete del Messico vengono illegalmente abbattute per fare spazio agli alberi di avocado. Il ricercatore Mario Tapia Vargas del National Institute for Forestry, Farming and Fisheries Research del Messico ha dichiarato ad Associated Press che le piantagioni di avocado richiedono molta più acqua delle pinete che esistevano prima, il che comporta che le risorse idriche vengano dedicate agli avocado invece che ad altre coltivazioni e foreste. Inoltre, in alcune località in cui gli agricoltori non hanno tagliato completamente le foreste, in molti casi, hanno piantato gli alberi di avocado al di sotto, rendendo più difficile l’individuazione da parte delle autorità.

Coinvolgimenti criminali

Oltre all’impatto ambientale, un altro aspetto “oscuro” legato agli avocado dipende da chi controlla le piantagioni. Secondo Vocativ, un cartello della droga messicano si è impadronito di ampie fasce dell’industria dell’avocado nel Paese. Mentre le famiglie erano abituate a coltivare gli avocado, ora nell’industria si è inserita una banda criminale che le ha lasciate in difficoltà.

Le coppie sposate comprano più avocado delle persone single

Potrebbero esserci alcuni modelli sulle abitudini di consumo di avocado in base alle proprie condizioni di vita. Secondo una ricerca di Hass Avocado Board, le coppie sposate rappresentano circa il 72% di tutti gli acquisti di avocado.