Salute, a Treviso asportate 10 metastasi al fegato con una nuova tecnica

Asportate dieci metastasi al fegato, a un paziente di 76 anni, con una nuova tecnica chirurgica. L’eccezionale intervento è stato eseguito dall’équipe della Quarta Chirurgia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso diretta dal professor Giacomo Zanus, che ha adottato una strategia chirurgica innovativa mediante l’associazione della laparoscopia, della termoablazione con micro-onde e della resezione epatica in 2 tempi chirurgici successivi.

Il primo intervento, – spiegano – ha consentito di preparare con il calore delle micro-onde il futuro piano di separazione tra l’emifegato sinistro e l’emifegato destro, in cui erano presenti le metastasi, chiudere la vascolarizzazione venosa dell’emifegato destra da rimuovere e pulire l’emifegato di sinistra da alcune piccole lesioni evidenziate. Questa procedura ha consentito nel breve intervallo di 10 giorni di atrofizzare la parte destra con le metastasi e, nel contempo, di far crescere la parte sana di sinistra fin quasi a raddoppiarne il volume (49% dal 26% iniziale).

Nel secondo tempo chirurgico, dopo aver accertato la crescita compensatoria del fegato sano da conservare, si è proceduto all’asportazione del fegato destro malato con l’utilizzo delle più avanzate tecniche di dissezione a ultrasuoni e di coagulazione bipolare messe a disposizione dalla Direzione, garantendo standard tecnologici di qualità operativa di livello internazionale.Il fegato sinistro, una volta cresciuto, ha consentito al paziente di superare brillantemente il decorso post- operatorio, con la dimissione dall’ ospedale 8 giorni dopo l’intervento.

Il paziente dovrà ora iniziare un trattamento chemioterapico adiuvante di completamento, Le metastasi erano comparse sul paziente con aneurisma aortico, operato di tumore del colon sei anni fa: l’uomo è arrivato all’ospedale di Treviso dopo che era stato giudicato non operabile da altre strutture ospedaliere. Questa complessissima procedura è stata resa possibile dalla disponibilità di modernissime tecnologie e da un grande know how tecnico, garantito dal programma di collaborazione tra la Quarta Chirurgia di Treviso e l’Università di Padova.