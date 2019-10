Sanità: neonato con gravi complicanze in arrivo dalla Germania al Gaslini

E’ previsto per questa sera il trasferimento di un neonato prematuro con un volo ambulanza privato dalla Germania all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Si tratta di un bambino nato presso un ospedale di Mannheim, a 28 settimane di gestazione e con peso molto basso, (oggi giunto a 32 settimane) che ha sviluppato una grave complicanza emorragica della prematurità con idrocefalo post emorragico. Lo rende noto l’ospedale genovese.

Un primo trattamento è stato eseguito in Germania ma i genitori, italiani, si sono messi in contatto con l’ ospedale Gaslini per proseguire le cure, in particolare neurochirurgiche ed in stretta collaborazione con il Centro della prematurità neonatologica dell’ospedale Gaslini diretto da Luca Ramenghi. Il trasferimento – conclude la nota – è in corso a cura del team del Trasporto neonatale dell’Istituto Gaslini coordinato da Carlo Bellini.