Salute, OMS: eradicato secondo ceppo di polio, ne resta solo uno

Il virus della poliomIelite di tipo 3 (WPV3) è stato sradicato in tutto il mondo: lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Dopo l’eradicazione del vaiolo e del poliovirus di tipo 2, questa notizia rappresenta “un risultato storico per l’umanità“, afferma l’OMS.

Esistono tre ceppi di polio, sintomaticamente identici in quanto causano una paralisi irreversibile o addirittura la morte: ci sono differenze genetiche e virologiche che rendono questi ceppi tre virus separati che devono essere eradicati singolarmente, ed ora ne rimane solo uno.