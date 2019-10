Salute, OMS: rosolia eliminata in 80 Paesi, Italia non è tra questi

Oltre la metà di tutti i bambini del mondo è protetta contro il virus della rosolia e ben 80 Paesi hanno eliminato la malattia, ma l’Italia non è tra questi: lo ha rilevato un nuovo studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Grazie all’accesso alle vaccinazioni, in molti Paesi la rosolia è diventata una malattia del passato (tra questi Bangladesh, Iran e Kyrgyzstan): in Italia i casi sono in calo rispetto al 2017, ma se ne sono registrati ancora 20 nel 2018. Il dato ci vede terzi peggiori in Europa dopo Germania (50) e Polonia (351).