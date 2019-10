Salute e rischio infertilità: smartphone “assolti” ma attenzione alle tasche

Secondo gli esperti della Società Italiana di Andrologia (SIA), considerando tutte le ricerche svolte in materia, non ci sono abbastanza dati per condannare gli smartphone come responsabili di un calo della fertilità maschile: in occasione dell’ultimo congresso nazionale hanno rivalutato tutti gli studi condotti finora sull’argomento giungendo alla conclusione che non ci siano per ora abbastanza prove per ‘inchiodare’ i cellulari come colpevoli di minacciare la fertilità.

Servono quindi ulteriori studi, ma nel frattempo gli andrologi hanno stilato le regole per un utilizzo nella massima sicurezza. “Le onde elettromagnetiche emesse dai telefonini sono radiazioni non ionizzanti a bassa frequenza: non possono rompere direttamente i legami molecolari del DNA ma possono comunque avere effetti biologici negativi, tanto che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) le classifica come potenzialmente cancerogene. Sulla fertilità maschile e i cellulari esistono numerosi studi, ma poche evidenze conclusive: per questo abbiamo deciso di rivalutare tutti i dati a oggi a nostra disposizione, cosi’ da dare indicazioni sulla base delle prove scientifiche più solide,” spiega Alessandro Palmieri, presidente SIA e professore dell’Università Federico II di Napoli.

Gli andrologi hanno tenuto conto degli studi sperimentali, che sono stati condotti su modelli animali in vivo e in vitro, delle revisioni degli studi osservazionali condotti sull’uomo e dell’unica metanalisi sul tema, che ha incluso appena dieci ricerche molto diverse fra loro.

“Dagli studi emerge che le onde elettromagnetiche dei cellulari potrebbero dare interferenze di natura termica sull’asse che dall’ipotalamo va alle gonadi; sempre per il calore generato dalla batteria, possono danneggiare l’apparato genitale maschile se vi vengono tenuti molto vicino perché, com’è noto, i testicoli sono molto sensibili all’ipertermia. I bambini, per le loro caratteristiche anatomiche, sono ancora più vulnerabili. Tutto ciò emerge dai modelli animali in vitro, ma è molto meno chiaro quali siano le conseguenze sulla fertilità quando si passa ad analizzare che cosa accade nell’uomo,” rileva Fabrizio Palumbo, responsabile scientifico SIA.

“I dati disponibili sono contrastanti. Alcune ricerche segnalano effetti negativi sulla conta, la motilità e la morfologia degli spermatozoi, ma altre – prosegue Palmieri – non indicano una correlazione. Il problema maggiore è l’eterogeneità degli studi, condotti su popolazioni diverse e in condizioni differenti di esposizione, in termini di durata, da pochi minuti fino a 16 ore, e frequenze delle onde elettromagnetiche testate: anche l’unica metanalisi sull’argomento non consente di arrivare a risultati conclusivi al di là di ogni dubbio. Per questo non è ancora possibile dare una risposta certa e a oggi non abbiamo evidenze inconfutabili che vi sia una correlazione fra l’uso dello smartphone e un calo della fertilità; nonostante ciò, visti i dati che suggeriscono un possibile impatto negativo, riteniamo opportuno invitare tutti gli uomini a un utilizzo cauto del cellulare e abbiamo perciò stilato cinque semplici regole da seguire per non andare incontro a rischi“.

Di seguito le 5 regole degli andrologi per l’uso corretto dello smartphone: