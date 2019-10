Spazio: lanciato con successo il satellite Eutelsat 5 West B

Il satellite Eutelsat 5 West B di Eutelsat Communications è stato lanciato con successo dall‘International Launch Services su un’orbita di trasferimento super-sincrona, a bordo di un razzo Proton Breeze M decollato dal Cosmodromo di Baikonur alle 03.17 pm del 9 ottobre. E’ quanto si legge in una nota.

La separazione del satellite è avvenuta dopo 15 ore e 36 minuti di volo e il controllo dei sistemi di bordo è stato completato con successo nelle successive 4 ore. A seguito di diverse manovre e test in orbita, a fine 2019 Eutelsat 5 West B si posizionerà a 5°Ovest per sostituire Eutelsat 5 West A, garantendo la continuità del servizio per oltre 300 canali TV trasmessi da questa posizione orbitale. Eutelsat 5 West A rimarrà operativo in orbita a 5°Ovest per svolgere altre missioni.

Eutelsat West B ospiterà inoltre a bordo il payload Geo-3 dell’European Geostationary Navigation Overlay System, a seguito di un accordo quindicennale siglato nel 2017 con l’European GnssNSS Agency (Gsa) del valore di 102 milioni di euro. “Le nostre congratulazioni a Ils e Krunichev per un lancio impeccabile che vede un nuovo satellite Eutelsat in viaggio verso la sua orbita geostazionaria. Questo programma satellitare riflette un’eccezionale collaborazione tra Eutelsat, l’Agenzia Europea Gnss (Gsa), Airbus Defence and Space, Northrop Grumman, International Launch Services e Krunichev. Attendiamo l’entrata in servizio di Eutelsat 5 West B per i nostri clienti in Europa e Nord Africa e l’avvio del payload Geo-3 di Egnos che migliorerà le prestazioni dei sistemi globali di navigazione satellitare in Europa”, commenta Rodolphe Belmer, Ceo di Eutelsat.