Scala il Monte Fuji in diretta streaming ma scivola, urla e muore [FOTO e VIDEO]

Stava facendo trekking sul Monte Fuji innevato, in diretta streaming, quando all’improvviso è scivolato: le persone che guardavano il video hanno lanciato l’allarme ed è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi. Nonostante ciò, non è stato possibile salvargli la vita: il corpo senza vita dello scalatore è stato trovato oggi.

L’incidente, riportano i media locali, si è verificato sul versante del Monte Fuji che si affaccia sulla zona di Shizuoka.

Nel video si sente ad un certo punto urlare “sto scivolando“, e immediatamente gli spettatori hanno lanciato l’allarme.

Un corpo è stato localizzato nelle scorse ore a un’altitudine di circa 3mila metri: non c’è ancora conferma ufficiale che il cadavere appartenga all’uomo protagonista della diretta streaming, ma il sospetto è forte.

Il Monte Fuji si trova vicino alla costa pacifica nell’Honshu centrale, a cavallo tra le prefetture di Yamanashi e Shizuoka. In una giornata limpida la montagna può essere vista da Yokohama e da Tokyo. Il maestoso stratovulcano è formato da tre vulcani successivi. Generazioni di attività vulcanica lo hanno trasformato nel Monte Fuji così come lo conosciamo oggi. L’attività vulcanica è il risultato del processo geologico della tettonica delle placche.

Il Monte Fuji è il prodotto della zona di subduzione che si trova a cavallo del Giappone, con la placca del Pacifico e la placca delle Filippine subdotte sotto la placca Euroasiatica.

Il Monte Fuji costituisce un simbolo per il Giappone, nonché una popolare destinazione turistica: circa 300.000 persone scalano la montagna ogni anno.