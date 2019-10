Scienza, a Reggio Calabria la mostra “Il Fantastico Mondo di Jules Verne” [FOTO e VIDEO]

Il centro commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria ospita da oggi, fino all’8 Novembre, una bellissima mostra scientifica intitolata “Il Fantastico Mondo di Jules Verne”, realizzata in riva allo Stretto (tappa esclusiva in Calabria) per appassionare ed educare al tempo stesso, grandi e piccini. La mostra si caratterizza per una particolare interattività con lo strumento della realtà virtuale che consente ai visitatori di immergersi “quasi” dal vivo nel fantastico mondo descritto dal noto scrittore francese. All’interno del Centro Commerciale, infatti, ci sono 8 isole interattive che consentono agli ospiti di rivivere le emozioni de il “Giro del Mondo in Ottanta giorni”, toccare da vicino il Nautilus di “Ventimila Leghe Sotto i mari”, ammirare il Globus de “Il viaggio al centro della terra”, oppure la “Casa a Vapore”, l’ufficio di Jules Verne, Robur il conquistatore, “Dalla terra alla luna”, “Tribolazione di un cinese”.

Attraverso i suoi racconti ambientati nell’aria, nello spazio e nei mari più profondi, Jules Verne ispirò scienziati e lo sviluppo di nuove applicazioni tecnologiche in epoche successive. L’esclusività dell’iniziativa è quella di catapultare l’utente nel “mondo fantastico” descritto dal romanziere: saranno infatti riprodotti alcuni degli ambienti ed elementi che hanno caratterizzato i suoi racconti, come ad esempio la Casa a Vapore, il Nautilus, il Globus e molto altro ancora.