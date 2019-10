Scoperte 20 nuove lune di Saturno, superato il record di Giove

Saturno ha spodestato Giove come “re dei satelliti” del nostro Sistema Solare: sono state scoperte 20 lune del “Signore degli Anelli”, che portano a 82 il numero totale di satelliti, 3 in più rispetto a Giove.

La scoperta si deve al Carnegie Institution for Science di Washington ed è stata presentata al Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale.

I satelliti sono piccoli, con 5 km di diametro, 17 hanno orbite retrograde ed impiegano più di 3 anni terrestri per completare un’orbita attorno a Saturno. Una delle nuove lune scoperte ha anche l’orbita più lontana conosciuta intorno a Saturno. Uno dei tre satelliti “progradi” appena scoperti ha un periodo orbitale di oltre 3 anni terrestri, mentre le altre 2 completano un’orbita ogni 2 anni circa. Le 17 lune retrograde sembrano appartenere al “Gruppo Nordico” dei satelliti di Saturno, un insieme di satelliti che condividono gli stessi parametri orbitali di base. I due oggetti progradi più interni apparterrebbero “Gruppo Inuit” e la luna prograda più esterna potrebbe appartenere al “Gruppo Gallico”. Ognuno di questi gruppi è probabilmente la prova di un impatto avvenuto molto tempo fa che ha distrutto una luna più grande.

Gli eccezionali risultati sono frutto di una collaborazione con l’Università della California di Los Angeles e l’Università delle Hawaii, e sono stati ottenuti grazie all’impiego del Subaru Telescope.