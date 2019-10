Nessun terremoto tra Messina e Reggio Calabria: boato e movimento del suolo per l’esplosione di un enorme ordigno bellico nelle acque dello Stretto

La scossa di terremoto avvertita dalla popoolazione di Messina e Reggio Calabria alle 11:56 di stamattina in realtà non è stata un terremoto. Il suolo si è mosso e il boato è stato avvertito da migliaia di persone, ma la causa non è naturale. Infatti, in base alle informazioni ufficialmente comunicate dalle autorità competenti, il movimento del suolo e lo spostamento d’aria – rilevati anche da tutti i sismografi della zona (vedi in basso il traffiato di quello di Scilla) – sono stati provocati dal brillamento di un grosso ordigno bellico nelle acque dello Stretto, nei pressi del porto di Messina. L’operazione era programmata con Ordinanza emessa dall’Autorità Marittima dello Stretto, ma neanche le scuole ne erano a conoscenza al punto che molte – a Reggio – sono state evacuate non appena c’è stato il boato seguito dal movimento del suolo.

Ecco il tracciato sismico del sismografo di Scilla negli ultimi minuti:

Seguiranno aggiornamenti