Seri problemi di salute per la Regina Elisabetta: lei rifiuta l’operazione chirurgica. Si ritirerà a vita privata?

La Regina Elisabetta necessita di un’operazione chirurgica, ma si rifiuta categoricamente di andare sotto ai ferri. A 93 anni la regina è ancora una stacanovista, dedita agli impegni di Corte e al lavoro per il paese, che procede ininterrottamente dal 2 giugno 1953. Sono due, attualmente, i fattori che destano preoccupazione nei medici che le hanno proposto il ricorso alla chirurgia: la cataratta, per la quale ha già subito un intervento, e i problemi ad un ginocchio. La patologia degli occhi, tra l’altro, le è già ‘costata’ il riposo forzato per 4 settimane, che lei ha prontamente rifiutato tornando ai suoi impegni molto prima del previsto.

La cartilagine lacerata del ginocchio destro, invece, è un problema che da anni affligge Elisabetta e per il quale era già stata operata nel 2003, quando tornò al lavoro parecchio prima del tempo consigliato dai medici. A Corte c’è chi vocifera che questo problema di salute sarà il pretesto per la Regina per ritirarsi definitivamente dagli impegni ufficiali. Ma chi siamo davvero sicuri che cederà così facilmente? I suoi sostenitori pensano che ci voglia ben altro per farla desistere dal regnare sul suo amato Paese e che il “finché morte non ci separi” sia più adatto al rapporto che The Queen ha con il Regno piuttosto che con il marito.