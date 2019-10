Settimana della Protezione Civile: lunedì la giornata dedicata a scuola e scienza

Lunedì 14 ottobre a partire dalle ore 9 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, parteciperanno a due iniziative – una dedicata alla scuola e l’altra dedicata alla scienza – promosse nell’ambito della prima settimana della protezione civile. Gli eventi si terranno presso l’auditorium del Dipartimento della Protezione Civile in via Vitorchiano, 2 a Roma.

Durante la prima parte della mattina verrà fatto il punto sul progetto “Cultura è… protezione civile” e, in particolare, sui contenuti del Programma formativo nazionale di protezione civile e sulle attività del Nucleo Operativo Nazionale Emergenza Scolastica, il cui scopo è quello di creare un modello d’intervento nazionale nelle varie fasi di eventuali future emergenze.

Al termine della prima sessione di lavori, dopo la consegna degli attestati di partecipazione componenti del Nucleo Operativo per l’Emergenza Scolastica che hanno seguito una formazione specifica per assicurare la continuità didattica in caso di eventi emergenziali, il Ministro – accompagnato dal Capo della Protezione Civile – visiterà la sala del Comitato Operativo insieme agli studenti presenti all’iniziativa e le altre sale operative e di monitoraggio del Dipartimento.

Alle ore 11 prenderà il via la seconda sessione di lavori dedicata al tema “La Scienza per la Protezione civile”. Dopo i saluti di Borrelli e Fioramonti, verranno approfondite le numerose e importanti attività che la comunità scientifica svolge nell’ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile, con particolare riguardo alla comprensione dei rischi e alle attività di monitoraggio, sorveglianza, previsione e prevenzione.

All’iniziativa interverranno – tra gli altri – Hans Ulrich Goessl della Direzione Generale Protezione Civile e Operazioni di Aiuto Umanitario della Commissione Europea, il Presidente della Commissione Grandi Rischi Gabriele Scarascia Mugnozza, Alessandra Zampieri della DG-JRC, Direzione Generale Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. Nel corso della mattinata sono previste inoltre due tavole rotonde, con la partecipazione dei vertici dei Centri di competenza, sui possibili sviluppi e sul supporto della comunità scientifica al sistema di protezione civile, moderate dai giornalisti Franco Foresta Martin e Mario Tozzi.

Giornalisti, fotografi e cineoperatori interessati a seguire i lavori della giornata devono accreditarsi inviando una mail all’indirizzoaccrediti.stampa@protezionecivile.it entro le ore 18 di domenica 13 ottobre.