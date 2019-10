Dal 14 al 18 ottobre la Settimana Mondiale dell’Alimentazione

La Settimana Mondiale dell’Alimentazione (14-18 ottobre) quest’anno si svolgerà in uno scenario globale che vede aumento della fame, del sovrappeso e dell’obesità, nonché tra crescenti timori per gli effetti delle perdite alimentari e dello spreco di cibo.

Gli eventi in programma, tra cui la Giornata Mondiale dell’Alimentazione il 16 ottobre , analizzeranno gli interventi necessari per raggiungere l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile numero 2 – Fame Zero.

Dal 1945, il 16 ottobre la FAO festeggia l’anniversario della sua fondazione con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione.