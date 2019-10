Settimana del Pianeta Terra: domani a Messina la presentazione del Geoevento “Petrolio, fatti e misfatti”

Avrà luogo domani 11 ottobre 2019, alle ore 11, nell’ex Sala Giunta di Palazzo dei Leoni di Messina, la conferenza stampa di presentazione del geoevento “Petrolio: fatti & misfatti”.

L’incontro con la stampa costituirà l’occasione per illustrare il programma degli eventi, inseriti nell’ambito della settima edizione nazionale della “Settimana del Pianeta Terra”, organizzati dal Museo della Fauna dell’Università di Messina, con la collaborazione del Museo Mineralogico “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta e la partnership della Città Metropolitana di Messina, del Provveditorato agli Studi di Messina e della Federazione Autonoma Bancari Italiani di Messina e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), del Consiglio Nazionale dei Geologie e dall’iniziativa “Bellezza in Costituzione”.

Il meeting “Petrolio: fatti & misfatti”, in programma nei giorni di lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni si avvarrà degli interventi del prof. Enrico Curcuruto, geologo e docente di Mineralogia e Geotecnica presso l’Istituto Tecnico Minerario “Sebastiano Mottura”, prestigiosa scuola che ospita il Museo Mineralogico, Paleontologico e della Zolfara “Mottura”, e del biologo Mauro Cavallaro, conservatore del Museo della fauna del Dipartimento di Scienze Veterinarie di Messina.

I due esperti illustreranno la filiera produttiva del petrolio, dalla formazione ai suoi derivati, e le conseguenze sull’ambiente, in particolar modo sul mare, con una particolare attenzione sullo Stretto di Messina; inoltre, grazie all’ausilio di una mappatura dei principali pozzi petroliferi nel Mediterraneo, saranno analizzate le conseguenze geopolitiche internazionali delle risorse petrolifere.