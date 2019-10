Settimana del Pianeta Terra: “Petrolio, fatti e misfatti”, GeoEvento a Messina

La “Settimana del Pianeta Terra – L’Italia alla scoperta delle Geoscienze – Una società più informata è una società più coinvolta” è un festival scientifico che coinvolge tutta l’Italia ed ha visto la sua prima edizione nel 2012.

Per una intera settimana di Ottobre diverse località in tutto il territorio nazionale sono animate da manifestazioni per diffondere la cultura scientifica, i “Geoeventi”: escursioni, passeggiate nei centri urbani e storici, porte aperte nei musei e nei centri di ricerca, visite guidate, esposizioni, laboratori didattici e sperimentali per bambini e ragazzi, attività musicali e artistiche, degustazioni conviviali, conferenze, convegni, workshop, tavole rotonde.

I Geoeventi sono organizzati da Università e scuole, enti di ricerca, enti locali, associazioni culturali e scientifiche, parchi e musei, mondo professionale.

La Settimana del Pianeta Terra vuol diffondere il rispetto per l’ambiente, la cura per il territorio così come la consapevolezza dei rischi cui siamo esposti, nasce con lo scopo principale di scoprire e valorizzare il nostro patrimonio geologico e naturale, che è davvero notevole.

Questa Edizione ha ricevuto il Patrocinio dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), del Consiglio Nazionale dei Geologi e dell’iniziativa “La Bellezza in Costituzione”. Tutti gli Eventi aderiranno alla campagna #plastic free e verranno inclusi nella manifestazione “2019: Anno del turismo lento” proclamato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali perché promuovono un turismo culturale, sensibile ai valori ambientali, diffuso su tutto il territorio italiano, che mette in risalto sia le risorse naturali più spettacolari, sia quelle meno conosciute, e proprio per questo più ricche di fascino e curiosità da scoprire.

Nell’ambito VII Edizione della Settimana del Pianeta Terra, il Museo della Fauna dell’Università degli Studi di Messina, in collaborazione con il Museo GeoMineralogico, Paleontologico e della Zolfara “S. Mottura” di Caltanissetta propone l’organizzazione di un “Geoevento” dal titolo: “Petrolio, fatti e misfatti”. L’iniziativa che ha già colto il favore della Città Metropolitana di Messina che ha concesso il patrocinio, prevede la realizzazione di una conferenza centrale sul tema petrolio e sulle conseguenze, che il suo impiego nelle attività umane ha sull’ambiente. Questi 160 anni di storia del petrolio saranno al centro della conferenza di Messina, presso il Salone degli Specchi del Palazzo dei Leoni che Mauro Cavallaro conservatore del Museo della Fauna del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina., per gli aspetti biologici ed ambientali, ed Enrico Curcuruto, del Museo GeoMineralogico, Paleontologico e della Zolfara “S. Mottura” di Caltanissetta per gli aspetti geologici terranno a Messina nei giorni 14 e 15 Ottobre, nell’ambito delle manifestazioni legate alla Settimana del Pianeta Terra, l’evento nazionale che ormai dal 2012 è diventato il principale appuntamento per la Geoscienze.

“Era il 27 Agosto del 1859 quando il colonnello Erwin Drake, pionere delle ricerche petrolifere, vide il petrolio sgorgare dal primo pozzo di petrolio a Titusville nel nord della Pennsylvania negli Stati Uniti d’America. In soli 160 anni il consumo di petrolio è cresciuto a dismisura, passando da pochi barili a circa 160 miliardi di litri di petrolio consumati ogni giorno ( fonte OPEC (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio). Il petrolio ed i genere gli idrocarburi, insieme con la diffusione dei computers, hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo della civiltà umana nel ventesimo e ventunesimo secolo, fornendo la principale risorsa energetica per lo sviluppo delle attività umane in ogni campo di specializzazione. Come per ogni invenzione, al lato positivo dell’utilizzo di tale fonte energetica, si contrappone la grande produzione di inquinamento e rifiuti ed il crescente divario nella disponibilità di materie prime ed energia tra le varie nazioni del mondo. Solo negli ultimi decenni l’uomo ha cominciato ad interrogarsi sulla sostenibilità dello sfruttamento delle risorse sul nostro pianeta e preoccuparsi dell’equilibrio ambientale della, cercando di ridurre l’impatto provocato dalla sua presenza sulla Terra,” ha spiegato il Prof. Enrico Curcuruto.

“L’inquinamento dei mari dovuto alla plastica è riconosciuto a livello mondiale come un’enorme preoccupazione ambientale. Rappresenta un pericolo per tutta la vita marina, compresi gli uccelli, gli squali, le tartarughe e i mammiferi marini, ai quali causano lesioni o morte per annegamento, intrappolamento o inedia in seguito all’ingestione. La plastica costituisce gran parte dei rifiuti marini che stanno soffocando i nostri oceani e la risoluzione dei problemi, legata allo sversamento di tale materiale nell’ambiente e soprattutto in mare, sembra molto lontana dal suo compimento. Quindi se l’emergenza ambientale causata dai rifiuti plastici è nota, non lo sono altrettanto gli impatti sanitari e l’enorme intrigo di soldi e pressioni costruito dalle corporation per frenare le norme di cui gli Stati faticosamente si dotano. La relazione prevedrà uno stato dell’arte dei problemi del pianeta legati a questo tipo di alterazioni e una breve guida su quali siano i passi da fare per far fronte al problema a livello mondiale, comunitario, nazionale per arrivare alle responsabilità di ognuno di noi,” ha affermato il Dott. Mauro Cavallaro.

Al termine della conferenza che si svilupperà in due giornate per dar modo agli interlocutori principali, ovvero le scuole e gli istituti comprensivi, di poter accedere alle informazioni a seconda dei livelli, verrà lanciata, in accordo anche con l’USR di Messina, la proposta di un bando di concorso, di cui si allega bozza, cui potranno partecipare gli studenti e gli alunni a vario livello sul tema oggetto dell’evento.

Il GeoEvento dal titolo “Petrolio: fatti & misfatti” prevede due incontri mattutini con lo stesso argomento per le scuole di secondo grado, il 14 e 15 Ottobre c.m. presso il Salone degli Specchi – Palazzo dei Leoni, più un terzo incontro aperto a tutti coloro che sono interessati all’argomento Martedi 15 ottobre pv alle ore 16.30 presso la Sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti. L’ingresso è gratuito per l’intera durata dell’Evento.