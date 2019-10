Al via la sfida natalizia degli smartphone, da Apple a Samsung

In corso l’ultimo trimestre, quello fondamentale, per le vendite natalizie, e i produttori di smartphone sono pronti: hanno messo in mostra i nuovi dispositivi da mettere sotto l’albero.

Apple ha presentato il nuovo iPhone, che dovrà affrontare la concorrenza di Samsung e Google: sembra essere la fotocamera l’elemento centrale, quello su cui si gioca la partita tra aziende. Apple, con l’iPhone 11, ha migliorato il comparto fotografico, con una mossa che dovrebbe rilanciare le vendite. A sfidare la Mela a Natale c’è Samsung con il Galaxy Note 10, ma anche Google, con il Pixel 4: anche in quest’ultimo caso l’aspetto più convincente è la fotocamera, grazie al software che consente di realizzare scatti di alta qualità.