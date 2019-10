Shopping: sempre più italiani guardano le recensioni prima di comprare

Sono sempre di più gli italiani che guardano le recensioni prima di comprare un prodotto. Certo, non si tratta di un’affermazione in grado di costituire una novità, ma è pur sempre interessante cercare di riepilogare per quali motivi molti acquirenti preferiscano ricorrere a strumenti di grande utilità come prezzo8.it prima di fare shopping, online o nei negozi fisici.

Senza pretesa di esaustività… abbiamo provato a stilare qualche ragione di base. Vediamola insieme!

Risparmi

È probabilmente la ragione principale. In passato, per poter risparmiare sugli acquisti bisognava salire in macchina, andare nei vari negozi e confrontare dove sarebbe stato più conveniente fare shopping. La spesa di tempo e di denaro potrebbe non valer tanto sforzo e, inoltre, al termine del giro c’è pur sempre il rischio che il prodotto sia esaurito in magazzino.

Leggere le recensioni online (e il 90% delle persone lo fa!) prima di andare in un negozio può farti effettivamente risparmiare questo mal di testa. È possibile scoprire se il negozio ha quello che ti serve in magazzino, e a che condizioni. Il tutto, prima di uscire di casa, o prima di confermare lo shopping con la propria carta di credito.

Sai con chi hai a che fare

Le recensioni che puoi leggere online ti diranno quello che dovresti sapere sul negozio in cui hai intenzione di fare shopping. Potrai ad esempio sapere se il servizio clienti è buono o meno, come gestisce i resi, se il prodotto è superiore a quello di un concorrente, e così via.

Insomma, non è un caso che una recensione onesta può aiutare le persone a fidarsi molto di più del negozio online. Una buona recensione onesta è considerata preziosa come una raccomandazione personale da parte di un amico!

Rafforza la fiducia nei negozi locali

Una recente ricerca ha svelato che circa i tre quarti dei consumatori si fidano di più di un negozio locale se ha recensioni positive online. Insomma, è molto più facile fare affari a livello locale che avere a che fare con un’azienda in un altro stato o in un altro Paese, ma nel mondo moderno, in cui le distanze si sono accorciate, questo non equivale ad affermare che anche i negozi locali non debbano poter vantare delle recensioni positive!

Sono facilmente consultabili

Per consultare le recensioni puoi semplicemente usare il tuo smartphone, e puoi farlo in tempo reale proprio mentre sei all’interno del negozio o del centro commerciale in cui potresti fare l’acquisto. Non è dunque necessario andare a casa e accendere il computer per vedere cosa dicono gli altri clienti di quel negozio, migliorando così l’integrazione tra online e offline. Insomma, basta accendere il telefono e digitare il nome prodotto, per leggere centinaia di recensioni prima di prendere la decisione di acquisto.

Prendi decisioni migliori

Sia le recensioni positive che quelle negative possono aiutarti a essere più esigente nella ricerca di un dato prodotto o servizio. Le informazioni fornite da una recensione possono infatti supportarti nell’individuazione di un prodotto o servizio con prestazioni e qualità superiore alla media. In poche parole, le recensioni ti aiuteranno a prendere decisioni migliori, e essere un acquirente migliore e più esigente… aiuta a migliorare la propria soddisfazione personale!

Facilita lo shopping vacanziero

A nessuno piace dover fare i conti con la folla quando bisogna uscire a fare le compere per i regali per le vacanze. Buone recensioni online possono invece portarti a individuare a colpo sicuro quei negozi che offrono un prodotto particolarmente ambito alle migliori condizioni. Insomma, meno tempo impiegato, più risparmio e… uno shopping sicuramente mai così soddisfacente per te e i tuoi familiari!

Come comprare online al prezzo migliore

Prezzo8 è un sito che offre un aiuto importante nel poter individuare il prezzo migliore tra le proposte disponibili nei tanti negozi online. La sua piattaforma consente quindi di spendere meno e di risparmiare anche tempo.

Si tratta di un motore di ricerca che permette in modo semplice di confrontare i prezzi di un determinato prodotto da oltre 800 siti. Già molti utenti utilizzano questo servizio, che tra le altre cose permette anche di essere avvisati quando un prezzo cala, così da cogliere al volo l’occasione di acquistare il prodotto a un prezzo vantaggioso.

Non solo: il sito contiene anche altre interessanti funzioni. Una scheda prodotto di Prezzo8 permette di:

Controllare l’andamento del prezzo, per cogliere al volo l’opportunità di comprare il prodotto quando è proposto a prezzi più bassi.

Leggere le recensioni sul prodotto degli altri utenti, così da potersi fare un’idea sulla qualità di tale oggetto.

Leggere un riassunto delle diverse recensioni effettuate dalle persone che già hanno utilizzato quel prodotto.

Avere un resoconto tra pro e contro sulla base delle recensioni.

Tra i partner di Prezzo8, con i quali il servizio effettua le comparazioni dei prezzi, ci sono anche: eBay, Unieuro, Zalando, Amazon e tanti altri.

Si può davvero risparmiare online scegliendo i prezzi più bassi?

Se consideriamo la situazione rispetto a qualche decennio fa, molte cose sono cambiate. Oggi gli e-commerce sono diventati una realtà consolidata, e sempre più persone effettuano acquisti su internet.

I vantaggi di comprare online sono notevoli:

Risparmio di tempo e di carburante per recarsi nel negozio,

Possibilità di acquistare a un prezzo ragionevole (o di concludere veri e propri affari) in qualsiasi parte d’Italia e del mondo,

Opportunità di mettere a confronto più prezzi per uno stesso articolo, così da fare le proprie considerazioni in merito sia al prezzo che anche alla data di consegna del prodotto.

Fare acquisti in rete grazie a carte prepagate, carte di credito o PayPal, è davvero molto semplice. Inoltre, l’utente viene aiutato leggendo la descrizione del prodotto e delle sue caratteristiche, ma anche il parere degli utenti che già lo hanno comprato e provato.

Un aspetto molto importante riguarda la possibilità di mettere a confronto i prezzi, e in questo modo risparmiare sul prodotto.

Ad esempio, un sito come eBay in molti casi può proporre un determinato prodotto più volte, nel senso che lo stesso oggetto viene contemporaneamente proposto da più venditori, ciascuno dei quali può dargli un prezzo diverso. L’utente ovviamente può scegliere il prezzo più conveniente, salvo l’esistenza di altri parametri degni di valutazione (i tempi di consegna, ad esempio, oppure la reputazione del venditore).

Esistono anche siti che permettono di confrontare non soltanto i prodotti dei venditori pubblicati su una sola piattaforma di e-commerce (come ad esempio eBay) ma anche su più siti diversi. Tra questi vi rientra Prezzo8: maggiori informazioni nel prossimo paragrafo.

Perché conviene usare Prezzo8

Come già evidenziato in precedenza, Prezzo8 è un comparatore di prezzi: permette di confrontare più proposte in modo da poter valutare la migliore offerta da parte dei venditori.

La sua interfaccia è molto intuitiva, garantendo una semplicità di utilizzo notevole. Per usarlo è sufficiente cercare il tipo di prodotto, oppure sceglierlo in base ad una determinata categoria di merci.

Il sito in questione si occuperà di trovare i vari articoli relativi ad una ricerca, ed immediatamente mostrerà il prezzo più basso.

Osservando poi la pagina più approfonditamente, è possibile tenere in considerazione anche tutti gli altri prezzi, magari per scegliere la proposta di un venditore che ispira più fiducia o che risulta più vicino casa (magari per diminuire i tempi di consegna).

A ben vedere, Prezzo8 offre delle funzioni che sono simili a quelle di altri siti comparatori di prezzo, ma fa anche altro: entra nel dettaglio di ciascun prodotto, ed è questa la sua caratteristica distintiva più importante.

Grazie a Prezzo8 è infatti possibile accedere a tante altre funzioni utilissime, che sono:

La funzione “Avvisami se scende di prezzo”: per essere informati costantemente via e-mail sul calo di prezzo di un determinato prodotto.

Il trend del prezzo: ovvero la possibilità di capire l’andamento del prezzo di un determinato prodotto grazie ad un grafico, che mostra le variazioni del prezzo rispetto al passato, facendo quindi capire se sia il caso di comprarlo subito o magari aspettare un po’ di tempo, così da provare a risparmiare ulteriormente.

L’opportunità di leggere tantissime recensioni su un singolo prodotto.

Una descrizione completa di ciascun prodotto, che in un unico paragrafo tiene unite sia le sue caratteristiche tecniche, e sia le recensioni degli utenti.

Possiamo quindi definire Prezzo8 come un servizio ricco di utili funzionalità, che nel complesso danno agli utenti gli strumenti per fare la scelta migliore in merito al venditore online a cui rivolgersi per l’acquisto, e in merito a quando effettuare l’acquisto.

Per concludere

Prezzo8 (raggiungibile all’indirizzo web prezzo8.it) può rappresentare un validissimo aiuto in tutti i seguenti casi: