Sicilia: Cisl, ‘patto sociale per uscire da marginalità’ (2)

(AdnKronos) – “Chi pensa che il sociale non sia funzionale alla crescita economica e produttiva è fuori dalle dinamiche reali di progresso della società – prosegue il sindacato – L’investimento sul sociale rappresenta una leva di sviluppo e di modernizzazione del Paese, un buon funzionamento della macchina del welfare si traduce in un valore aggiunto per le casse pubbliche da un lato e in un ovvio miglioramento della qualità della vita per migliaia di persone. Non si tratta di assistenzialismo, ma di una strategia di assistenza che contrasti il disagio sociale e favorisca lo sviluppo”.