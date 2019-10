Sicilia: lavori su A19, rampe chiuse su Ponte Cinque Archi

Palermo, 24 ott. (Adnkronos) – Limitazioni alla circolazione, la prossima settimana, sul ponte Cinque Archi dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre tutte le rampe saranno chiuse alternativamente, dalle 9 alle 17, per consentire gli interventi per l’adeguamento a led degli impianti di illuminazione. Lunedì 28 ottobre sarà chiusa la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Catania; martedì 29 ottobre quella di entrata in autostrada in direzione Palermo; mercoledì 30 ottobre sarà chiusa la rampa di entrata in autostrada in direzione Catania e giovedì 31 ottobre quella di uscita per i veicoli provenienti da Palermo. L’accesso e l’uscita dall’autostrada saranno garantiti mediante l’utilizzo dello svincolo di Resuttano, al km 83,250.