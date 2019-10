Sicilia: lavori su autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne dal 24 al 26 ottobre

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Chiusure notturne sull’autostrada Catania-Siracusa tra il 24 e il 26 ottobre. Per consentire alcuni interventi di manutenzione agli impianti tecnologici della galleria ‘Cozzo Battaglia’, fa sapere Anas, l’autostrada rimarrà chiusa tra le 21 e le 6 del mattino: da Lentini ad Augusta, in direzione Siracusa, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre; e da Augusta a Lentini, in direzione Catania, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. Il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 114 Orientale Sicula.