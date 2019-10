Sicilia: “Siamo alle comiche, inceneritori inutili”

“Siamo alle comiche. Verrebbe da ridere ma, purtroppo, c’è solo da piangere per questo balletto. La Sicilia, lo ribadiamo per l’ennesima volta, non ha bisogno di bruciare i rifiuti se tutti i comuni fanno la raccolta differenziata. Gli inceneritori sono costosi, inutili e ci vorrebbero 10 anni per averli in funzione. Tra molto meno tempo, 2/3 anni la raccolta differenziata nell’isola potrebbe, anzi dovrebbe, avere una percentuale cosi alta da renderli inutili. Non li vuole più neppure l’Europa, che dal 2030 comincerà a farli chiudere“. Così il presidente di Legambiente Gianfranco Zanna.

“Allora resta il fatto che il Ministero dell’Ambiente e il Governo nazionale si devono adeguare modificando il decreto “Slocca Italia”, cancellando la previsione di realizzare 2 inceneritori in Sicilia, così come si era impegnato il Ministro Costa. Ed il Governo regionale deve evitare queste scene patetiche, la smetta di fare l’ennesimo balletto sui rifiuti, cancelli qualsiasi riferimento sugli inceneritori nel Piano regionale e si metta a progettare ed a programmare gli impianti per gestire correttamente e in modo virtuoso i nostri rifiuti, la cui carenza è la vera emergenza in Sicilia”, dice.