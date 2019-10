Sicilia: studenti Madonie in corteo per zone franche montane

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Hanno sfilato per le strade di Castellana Sicula, sulle Madonie, per manifestare la volontà di continuare a vivere nelle città in cui sono nati e per chiedere l’istituzione delle Zone franche montane. Centinaia di studenti arrivati dai comuni delle Madonie ma anche da altre comunità montane della Sicilia. Tra questi, gli alunni dell’Istituto comprensivo di Castellana e Polizzi e rappresentanze delle scuole di Gangi, Geraci, Petralia Soprana e Sottana, Blufi, Alimena, Bompietro, Nicosia, Capizzi, Cerami, Agira, Troina, Leonforte e Sperlinga.

“Siamo stanchi e mortificati nel vedere partire migliaia di ragazzi per andare a cercare lavoro lontano dalla propria terra e dalle loro famiglie – sottolineano i rappresentanti del Comitato promotore delle Zfm ‘ L’Ars approvi domani mattina la legge obiettivo istitutiva delle Zone Franche Montane in Sicilia. La politica accenda una speranza, non ci sono scuse”. “Se potessi descrivere la giornata di oggi – ha detto Nino Sareri, del liceo F.lli Testa di Nicosia – la definirei da brividi perché vedere tanti bambini, ragazzi e giovani come me, adulti e anziani tutti insieme per un unico obiettivo, la ritengo già una conquista. Sento di ringraziare veramente tutti per aver sensibilizzato sia me che i miei compagni di scuola, perché noi vogliamo restare qui”.

“La scuola nella sua funzione educativa – ha aggiunto Carmela Paolino, dirigente scolastico dell’I.C. di Castellana e Polizzi – ha il dovere di sensibilizzare i ragazzi ai problemi che li toccano da vicino. Il legame alle radici deve essere rafforzato anche con momenti così coinvolgenti in cui si scopre che si può diventare motore di sviluppo e fonte di ricchezza umana ed economica delle Madonie”.