Smog, Legambiente: “20 città fuorilegge per polveri sottili”

Sono già 20 in Italia le città capoluogo fuorilegge per il superamento del limite annuale previsto per le polveri sottili (35 giorni con una media giornaliera di Pm10 maggiore a 50 microgrammi a metro cubo). Tra le città soffocate dallo smog, al primo posto Milano, con 56 giorni, seguita da Torino, con 55, e Pavia, con 54. Lo scrive Legambiente in un comunicato, commentando i dati diffusi oggi dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea), che vedono l’Italia al primo posto nella Ue per morti da biossido di azoto (NO2).

“I dati diffusi oggi dall’Agenzia europea per l’ambiente – commenta il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani – dimostrano ancora volta come il nostro Paese sia in ritardo nel fronteggiare il problema dell’inquinamento atmosferico”. “E’ fondamentale definire un Piano Nazionale contro l’inquinamento – ha aggiunto Ciafani -, riducendo il traffico motorizzato privato, investendo sulla mobilità urbana sostenibile di persone e merci, potenziando e incentivando il trasporto pubblico locale, pendolare e su ferro, quello intermodale, e riducendo le emissioni agricole, industriali e quelle prodotte dalle centrali elettriche a fonti fossili e dal riscaldamento degli edifici”.

“Le azioni green previste nel decreto clima non sono sufficienti – ha aggiunto Ciafani – così come non bastano gli appelli di buon senso. Occorre ripensare le citta’ per le persone, non per le auto, dando ai cittadini una valida alternativa al trasporto privato”.